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Молдавия оценила возможность атаки со стороны России

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что предпосылок атаки со стороны России нет

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Президент Молдавии Майя Санду оценила возможность атаки из России. Об этом сообщает РИА Новости.

«У нас нет предпосылок и информации о том, что возможна атака на Молдавию со стороны России», — сказала Санду на брифинге.

Президент заверила жителей Молдавии, что власти предпринимают все необходимые шаги, чтобы сохранить мир в республике.

Ранее заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ сообщил, что Североатлантический альянс не считает Молдавию военной целью России. «Мы внимательно следим за тем, что происходит в Приднестровье, но таких признаков сегодня нет», — подчеркнул он.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины. С тех пор в Молдавию прибыли более 300 тысяч украинских беженцев.

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Алевтина Запольская
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