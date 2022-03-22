Молдавия оценила возможность атаки со стороны России

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что предпосылок атаки со стороны России нет

Президент Молдавии Майя Санду оценила возможность атаки из России. Об этом сообщает РИА Новости.

«У нас нет предпосылок и информации о том, что возможна атака на Молдавию со стороны России», — сказала Санду на брифинге.

Президент заверила жителей Молдавии, что власти предпринимают все необходимые шаги, чтобы сохранить мир в республике.

Ранее заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ сообщил, что Североатлантический альянс не считает Молдавию военной целью России. «Мы внимательно следим за тем, что происходит в Приднестровье, но таких признаков сегодня нет», — подчеркнул он.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины. С тех пор в Молдавию прибыли более 300 тысяч украинских беженцев.