Американские компании захотели заставить работать по-новому

В США захотели обязать компании раскрывать данные о вредных выбросах

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) захотела заставить крупные американские компании, акциями которых торгуют на открытом рынке, работать по-новому. Предприятия должны будут раскрывать данные об объеме выбросов вредных парниковых газов. Предложение опубликовано на сайте комиссии.

Если правила одобрят, то владельцы предприятий будут обязаны вносить в отчетность информацию о возможных рисках своего производства для окружающей среды, а также о том, как они повлияют на стратегию компании. В документах будет информация и о косвенных выбросах от использования электроэнергии.

Таким способом комиссия хочет облегчить положение потенциальных инвесторов компаний, которые при наличии информации смогут принимать верные решения. Новые правила также помогут сформировать четкие обязательства эмитентов. «Сегодня инвесторы, владеющие десятками триллионов долларов, поддерживают раскрытие информации о климате, потому что они осознают, что подобные риски могут создавать значительные финансовые проблемы для компаний, а инвесторам нужна надежная информация для принятия обоснованных инвестиционных решений», — заявил председатель SEC Гари Генслер.

В ноябре 2021 годы новые правила работы в отношении вредных компаний разработали в России — Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому владельцы промышленных предприятии будут обязаны ликвидировать накопленный экологический вред, причиненный окружающей среде.