Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Американские компании захотели заставить работать по-новому

В США захотели обязать компании раскрывать данные о вредных выбросах

Фото: Bernd Wüstneck / Globallookpress.com

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) захотела заставить крупные американские компании, акциями которых торгуют на открытом рынке, работать по-новому. Предприятия должны будут раскрывать данные об объеме выбросов вредных парниковых газов. Предложение опубликовано на сайте комиссии.

Если правила одобрят, то владельцы предприятий будут обязаны вносить в отчетность информацию о возможных рисках своего производства для окружающей среды, а также о том, как они повлияют на стратегию компании. В документах будет информация и о косвенных выбросах от использования электроэнергии.

Материалы по теме:
Ядерный переворот. Европа готовится поддержать новые газовые и атомные проекты. Что от этого выиграет Россия?
Ядерный переворот.Европа готовится поддержать новые газовые и атомные проекты. Что от этого выиграет Россия?
15 февраля
Модный приговор. Бренды производят тонны вещей по всему миру. Чем это грозит планете?
Модный приговор.Бренды производят тонны вещей по всему миру. Чем это грозит планете?
3 марта

Таким способом комиссия хочет облегчить положение потенциальных инвесторов компаний, которые при наличии информации смогут принимать верные решения. Новые правила также помогут сформировать четкие обязательства эмитентов. «Сегодня инвесторы, владеющие десятками триллионов долларов, поддерживают раскрытие информации о климате, потому что они осознают, что подобные риски могут создавать значительные финансовые проблемы для компаний, а инвесторам нужна надежная информация для принятия обоснованных инвестиционных решений», — заявил председатель SEC Гари Генслер.

В ноябре 2021 годы новые правила работы в отношении вредных компаний разработали в России — Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому владельцы промышленных предприятии будут обязаны ликвидировать накопленный экологический вред, причиненный окружающей среде.

Татьяна Волкова
Обсудить
Последние новости
В Кремле оценили предложение Зеленского провести референдум на Украине
Россияне массово заинтересовались одним видом отдыха весной
Названо число погибших с начала боевых действий жителей ДНР
Стала известна дата перехода на обновленное приложение «Госуслуги»
Зеленский созвонился с папой Римским
Осужденный блогер Бил захотел отбывать наказание в хозотряде СИЗО
Малайзия и Вьетнам выступили против санкций в отношении России
Киргизы вышли на митинг в поддержку России с плакатом «Мы за мигрантов!»
Президент клуба РПЛ выступил за сохранение госфинансирования футбола
Госдума создала комиссию для расследования биолабораторий на Украине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.