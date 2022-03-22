Модель покрыла все тело татуировками из-за неуверенности в себе

Недовольная своей внешностью модель покрыла все тело татуировками

Бразильская модель и художник-татуировщик Лоррейн Морейра покрыла татуировками все тело, включая белки глаз, из-за неуверенности в себе. Соответствующий материал приводит издание Daily Star.

Девушка призналась, что была недовольна своим внешним видом, несмотря на отсутствие должных причин. Справиться с неприятием себя ей позволило увлечение искусством тату, благодаря которому она стала увереннее в себе и полностью изменила имидж. «Помню, как однажды я увидела молодого человека, у которого было много татуировок. Я смотрела на него и размышляла о том, насколько он уверен в себе. Это меня вдохновило. Я подумала, что хочу быть такой же», — призналась 26-летняя бразильянка.

Художница рассказала, что впоследствии она покрыла рисунками все тело, включая лицо и белки глаз. При этом процесс нанесения пигмента на глазную склеру, который может быть опасен при неправильном выполнении процедуры, оказался для девушки безболезненным.

«Моя любимая татуировка — это изображение глаза моей дочери, расположенное на левой руке. (...) Самые значимые и яркие узоры — те, что на лице. Даже люди, которые не любят экстремальные татуировки, говорят, что они мне подходят», — добавила Морейра.

Ранее в марте обладатель 200 тату на теле залил пигментом глаза и назвал причину своего выбора. По словам парня, он мечтал об этом много лет. «Это было мечтой всей моей жизни, поскольку я с детства постоянно рисовал персонажей с черными глазами или глазами без зрачков. Я очень доволен своим внешним видом, когда смотрю в зеркало», — объяснил 28-летний мужчина.