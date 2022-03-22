Раскрыт простой способ всегда одеваться стильно

Модный редактор заявила, что «принцип бутерброда» в одежде поможет создать стильный образ

Модный редактор журнала Glamour Чарли Тизер раскрыла простой способ всегда одеваться стильно, применяя при создании образов «принцип бутерброда». Соответствующая статья появилась на сайте издания.

Тизер заявила, что данный метод заключается в гармоничном сочетании вещей и помогает правильно комбинировать предметы гардероба. Эксперт также отметила, что его суть точнее всего передала создательница модного контента Лидия Томлинсон. «Представьте бутерброд: у него есть хлеб сверху, хлеб снизу и начинка в середине. Это, в свою очередь, создает сбалансированный состав. Те же правила можно применить и к вашей одежде», — объяснила блогерша.

В качестве примера инфлюэнсер представила неудачный, на ее взгляд, наряд в оттенках серого, скомпонованный из пальто-оверсайз, широких брюк и свитера свободного кроя. Затем она исправила ошибки в образе, заменив брюки на легинсы. Кроме того, Томлинсон продемонстрировала в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) «принцип бутерброда» применительно к цветовой гамме. Она показывала разницу между полностью нейтральным нарядом с массивными черными ботинками и тем же образом с продуманным добавлением черных аксессуаров.

Ранее модный редактор журнала Милли Фероз назвала широкие джинсы самыми популярными в 2022 году. По словам эксперта, мешковатые джинсы со свободными штанинами прямого или зауженного в нижней части кроя (так называемые джинсы-багги и джинсы-баллоны) все чаще стали появляться как на дизайнерских показах, так и на представителях уличной моды.