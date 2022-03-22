Лукашенко заговорил о расхлябанности и перешел на белорусский язык

Президент Белоруссии рассказал о слабо работающих регионах и расхлябанности в посевной

На совещании по вопросам посевных работ в Белоруссии президент республики Александр Лукашенко намекнул на слабо работающие в этой области белорусские регионы. Руководитель государства призвал работать усерднее. Слова Лукашенко передает БЕЛТА.

«Как мне докладывают, некоторые регионы работают слабовато, пока пробуксовывают», — рассказал президент о ходе посевной. В то же время он подчеркнул, что со стороны правительства все необходимые меры уже приняты.

«Расхлябанность, мужики, закончилась. Надо сделать все, что только можно сделать сейчас, и невозможное для того, чтобы вовремя, як у народзе кажуць, укiнуць зернятка ў зямлю (как говорят в народе, кинуть зерна в землю)», — перешел на белорусский язык Лукашенко. Он призвал чиновников ужесточить наказания за технологические и организационные нарушения в сельском хозяйстве.

Белорусский президент ранее выразил уверенность, что зерно в этом году будет стоить так же, как золото или нефть.