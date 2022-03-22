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Снежная масса обрушилась на ребенка в российском городе

Четырехлетний мальчик пострадал от упавшего с крыши снега в башкирском городе Октябрьске

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В башкирском городе Октябрьске четырехлетний мальчик пострадал от упавшей с крыши массы снега. Груда осадков обрушилась ребенку на голову, передает РИА Новости.

Обрушение произошло на улице Островского, когда дошкольник вместе с родителями выходил из автомобиля. Ряд Telegram-каналов опубликовали видео происшествия, на котором видно, как снег падает на ребенка и сбивает с ног. Затем взрослые подхватывают мальчика и уносят в сторону.

Как сообщили в СУСК России по Башкирии, дошкольника госпитализировали с травмой головы — пострадавший до сих пор находится в больнице, его состояние врачи оценивают как удовлетворительное. На коммунальщиков следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В феврале лавина снега рухнула на семью с ребенком в Рыбинске. Россияне возвращались из детского сада. Мужчина и ребенок не пострадали, но женщине пришлось отправиться в больницу с ушибом шеи — во время схода лавины она закрыла маленькую дочь собой.

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Нина Ташевская
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