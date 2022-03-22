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Генсек ООН позитивно оценил шанс дипломатического решения украинского кризиса

Генеральный секретарь ООН Гутерриш заметил прогресс в решении украинского кризиса

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Руководство ООН позитивно оценило шанс дипломатического выхода из украинского кризиса. Вероятность найти решение в рамках мирных переговоров увидел генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш, передает «Интерфакс».

«Мы не должны терять надежду. Исходя из моих контактов с различными действующими лицами, считаю, что элементы дипломатического прогресса наметились по нескольким ключевым вопросам», — заметил Гутерриш. Генсек добавил, что рано или поздно сторонам все равно придется перейти «с поля боя за стол переговоров».

Переговоры России и Украины начались через четыре дня после старта российской спецоперации по защите населения Донбасса. Российский президент Владимир Путин требует от украинского руководства признать Крым частью России, согласиться с независимостью республик Донбасса, провести демилитаризацию и денацификацию, а также обеспечить нейтральный статус страны.

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Несмотря на то что делегации из Москвы и Киева провели несколько раундов переговоров, они до сих пор не сообщили, удалось ли им прийти к согласию хотя бы одному из пунктов требований. В Кремле тем временем посетовали, что переговоры идут медленнее и менее содержательно, чем могли бы.

Тем временем в Донецкой народной республике (ДНР) объявили о прекращении обмена пленными с Вооруженными силами Украины. По заявлению Народной милиции ДНР, возобновить процесс сейчас невозможно из-за действий украинской стороны.

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Дмитрий Настасьев
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