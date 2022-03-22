В России заявили о необходимости новых стандартов международного права

Правозащитник Богданов заявил, что системе международного права нужны новые стандарты

Председатель Фонда защиты прав инвесторов в иностранных государствах Ярослав Богданов заявил, что система международного права деградировала, ей необходимы новые стандарты. Его слова приводит РИА Новости.

«Имеет смысл поднимать вопрос о деградации мирового права, указывать на недопустимость юридических действий наших западных партнеров в рамках права, говорить о необходимости выработки новых стандартов — в том числе при помощи российских институтов права и международного права, успевающих за современным миром», — подчеркнул эксперт.

Таким образом он прокомментировал возможные действия России в ответ на заморозку ее активов западными странами. По мнению Богданова, страна должна использовать ситуацию для совершенствования международных регуляторных механизмов.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что около половины золотовалютных резервов Банка России находятся в заморозке из-за санкций. Из общего объема 640 миллиардов долларов Россия не может использовать около 300 миллиардов для обслуживания госдолга.

