В Швеции ученик напал на школу и убил двух учительниц

Ученик напал на лицей в шведском Мальме и убил двух женщин

В Швеции ученик напал на среднюю школу и убил двух учительниц. Об этом сообщает Associated Press (AP).

По информации издания, полиция арестовала 18-летнего злоумышленника на месте преступления в городе Мальме. Отмечается, что подозреваемый не имеет судимостей и не был известен правоохранительным органам.

AP пишет, что женщинам, ставшим жертвами нападения в лицее, было около 50 лет. Мотив ученика на данный момент устанавливается.

27 января сообщалось, что в Ставропольском крае полиция задержала напавшего вместе с приятелем на российскую школу 15-летнего подростка. Подозреваемые, вооруженные ножом и муляжом пистолета, ворвались в школу № 3 в Михайловске.