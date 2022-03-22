Кардиолог назвал способы распознать образование тромбов

Кардиолог Серебрянский назвал сильную одышку симптомом тромба в легких

На наличие тромба в организме могут указывать разные симптомы. Способы распознать их образование назвал кардиолог, заслуженный врач РФ Юрий Серебрянский, сообщает «Москва 24».

По его словам, при образовании венозных тромбов при варикозной болезни у пациента чаще всего синеет и отекает нога. Из нижних конечностей тромбы могут устремиться в легкие — это врачи диагностируют после ультразвукового исследования, объяснил кардиолог.

«При появлении сильной одышки есть основания подозревать, что могут быть тромбы в легких. При нарушении кровотока в верхней или нижней конечности на это указывает белая рука или нога. Холодная на ощупь, пульс не прощупывается. Это опасность того, что там состоялся артериальный тромб», — сказал Серебрянский.

Он добавил, что проявлением тромбоза может быть инфаркт — для диагностики патологии у медиков есть всего четыре-шесть часов. При тромбозе сосудов брюшной полости у человека возникают сильные боли в области живота — из-за этого его путают с аппендицитом и панкреатитом, рассказал врач.

Кардиолог подчеркнул, что в некоторых случаях возникает тромбоз глаза, в результате чего человек может потерять зрение.

«Если это острый тромбоз, то ухудшение зрения, появление пелены перед глазами наступает резко. Если это хроническое заболевание, связанное с атеросклерозом сосудов сетчатки, здесь разбег по времени побольше. Человек успеет обратиться к окулисту, тот посмотрит глазное дно, исследует сосуды и назначит ему разжижающие кровь и улучшающие кровоток лекарства», — подытожил Серебрянский.

Ранее врач Владимир Пирожников назвал вызывающие тромбы привычки. Они могут появиться у людей, которые привыкли есть углеводную или жирную пищу, рассказал специалист.