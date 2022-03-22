Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Россиянам раскрыли стоимость отдыха на популярных зарубежных курортах

Туроператоры сообщили, что стоимость недельного тура на Мальдивы составит 320 тысяч рублей

Фото: Keo Oran / Unsplash

Эксперты туристической отрасли раскрыли стоимость отдыха на популярных зарубежных курортах, доступных для российских путешественников. Предложения участников туррынка опубликовал информационный портал Tourdom.

В пресс-службе туроператора «Розовый слон» рассказали, что лидерами среди зарубежных направлений с вылетом из Москвы на ближайшие даты являются Турция и ОАЭ. При этом специалисты обращают внимание, что популярность на апрель и май начали набирать Мальдивы. «На общем фоне повышения прайсов туры на острова выглядят уже не столь дорогими», — сообщили эксперты.

Так, стоимость недельной путевки с проживанием в четырехзвездочном отеле с завтраками в период с 30 апреля по 7 мая составит 320 тысяч рублей для двоих путешественников. Перелет осуществляет арабская авиакомпания Flydubai из Москвы в Мале с пересадкой в Дубае.

Материалы по теме:
Благословенная земля Слоны, грязные электрички и Будда: что ждет российских туристов на Шри-Ланке
Благословенная земляСлоны, грязные электрички и Будда: что ждет российских туристов на Шри-Ланке
26 января
«Здесь стоит побывать хотя бы раз» Бесконечное лето, роскошные виллы и экзотические пейзажи: что ждет российских туристов на Мальдивах
«Здесь стоит побывать хотя бы раз»Бесконечное лето, роскошные виллы и экзотические пейзажи: что ждет российских туристов на Мальдивах
31 января

Средняя стоимость отдыха в ОАЭ в марте — около 350 тысяч рублей. Такую стоимость двое туристов заплатят за перелет и размещение в гостиницах категории четыре или пять звезд.

«Если брать прямые вылеты из Москвы, помимо Объединенных Арабских Эмиратов, туристы могут выбирать такие направления, как Катар и Шри-Ланка. Рейсы выполняют иностранные авиакомпании и, можно надеяться, что они состоятся», — рассказали турагенты.

Путевку на девять дней на Шри-Ланку с проживанием в двухзвездочном отеле без питания можно приобрести за 250 тысяч рублей на двоих. «Правда, чаще всего туристы выбирают полный пансион или all inclusive. В этом случае цена вырастает до тех же 350 тысяч рублей», — уточнили специалисты.

Ранее стало известно, что российская авиакомпания «Аэрофлот» запустит рейсы в Коломбо (Шри-Ланка) с 8 апреля. Перевозчик уточнил, что отправиться в столицу популярной азиатской страны отечественные путешественники смогут три раза в неделю. Перелеты буду осуществляться на самолетах Airbus А330.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
Власти России собрались попрощаться с частью иностранных автопроизводителей
В Польше заявили о прекращении существования акта Россия-НАТО
Неизвестный напал с ножом на посетителей ТЦ в Израиле
Россиянам раскрыли стоимость отдыха на популярных зарубежных курортах
Бывший посол США предложил западным странам перестать платить за нефть из России
В Госдуму внесли законопроект о признании участников спецоперации ветеранами
Крым предложил защитить яхты российских олигархов
Tesla запустила скандальную гигафабрику в Германии
Следствие нашло новых подозреваемых в организации убийства Япончика
Россиянам назвали способы защиты автомобилей от угона
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.