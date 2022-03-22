Россиянам раскрыли стоимость отдыха на популярных зарубежных курортах
Эксперты туристической отрасли раскрыли стоимость отдыха на популярных зарубежных курортах, доступных для российских путешественников. Предложения участников туррынка опубликовал информационный портал Tourdom.
В пресс-службе туроператора «Розовый слон» рассказали, что лидерами среди зарубежных направлений с вылетом из Москвы на ближайшие даты являются Турция и ОАЭ. При этом специалисты обращают внимание, что популярность на апрель и май начали набирать Мальдивы. «На общем фоне повышения прайсов туры на острова выглядят уже не столь дорогими», — сообщили эксперты.
Так, стоимость недельной путевки с проживанием в четырехзвездочном отеле с завтраками в период с 30 апреля по 7 мая составит 320 тысяч рублей для двоих путешественников. Перелет осуществляет арабская авиакомпания Flydubai из Москвы в Мале с пересадкой в Дубае.
Средняя стоимость отдыха в ОАЭ в марте — около 350 тысяч рублей. Такую стоимость двое туристов заплатят за перелет и размещение в гостиницах категории четыре или пять звезд.
«Если брать прямые вылеты из Москвы, помимо Объединенных Арабских Эмиратов, туристы могут выбирать такие направления, как Катар и Шри-Ланка. Рейсы выполняют иностранные авиакомпании и, можно надеяться, что они состоятся», — рассказали турагенты.
Путевку на девять дней на Шри-Ланку с проживанием в двухзвездочном отеле без питания можно приобрести за 250 тысяч рублей на двоих. «Правда, чаще всего туристы выбирают полный пансион или all inclusive. В этом случае цена вырастает до тех же 350 тысяч рублей», — уточнили специалисты.
Ранее стало известно, что российская авиакомпания «Аэрофлот» запустит рейсы в Коломбо (Шри-Ланка) с 8 апреля. Перевозчик уточнил, что отправиться в столицу популярной азиатской страны отечественные путешественники смогут три раза в неделю. Перелеты буду осуществляться на самолетах Airbus А330.