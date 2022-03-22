Россиянам раскрыли стоимость отдыха на популярных зарубежных курортах

Туроператоры сообщили, что стоимость недельного тура на Мальдивы составит 320 тысяч рублей

Эксперты туристической отрасли раскрыли стоимость отдыха на популярных зарубежных курортах, доступных для российских путешественников. Предложения участников туррынка опубликовал информационный портал Tourdom.

В пресс-службе туроператора «Розовый слон» рассказали, что лидерами среди зарубежных направлений с вылетом из Москвы на ближайшие даты являются Турция и ОАЭ. При этом специалисты обращают внимание, что популярность на апрель и май начали набирать Мальдивы. «На общем фоне повышения прайсов туры на острова выглядят уже не столь дорогими», — сообщили эксперты.

Так, стоимость недельной путевки с проживанием в четырехзвездочном отеле с завтраками в период с 30 апреля по 7 мая составит 320 тысяч рублей для двоих путешественников. Перелет осуществляет арабская авиакомпания Flydubai из Москвы в Мале с пересадкой в Дубае.

Средняя стоимость отдыха в ОАЭ в марте — около 350 тысяч рублей. Такую стоимость двое туристов заплатят за перелет и размещение в гостиницах категории четыре или пять звезд.

«Если брать прямые вылеты из Москвы, помимо Объединенных Арабских Эмиратов, туристы могут выбирать такие направления, как Катар и Шри-Ланка. Рейсы выполняют иностранные авиакомпании и, можно надеяться, что они состоятся», — рассказали турагенты.

Путевку на девять дней на Шри-Ланку с проживанием в двухзвездочном отеле без питания можно приобрести за 250 тысяч рублей на двоих. «Правда, чаще всего туристы выбирают полный пансион или all inclusive. В этом случае цена вырастает до тех же 350 тысяч рублей», — уточнили специалисты.

Ранее стало известно, что российская авиакомпания «Аэрофлот» запустит рейсы в Коломбо (Шри-Ланка) с 8 апреля. Перевозчик уточнил, что отправиться в столицу популярной азиатской страны отечественные путешественники смогут три раза в неделю. Перелеты буду осуществляться на самолетах Airbus А330.