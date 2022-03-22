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Названы самые модные в 2022 году модели юбок

Редакторы Glamour считают, что актуальными в 2022 году останутся джинсовые и яркие юбки

Фото: Unsplash

Редакторы журнала Glamour назвали самые модные модели юбок, пришедшие на смену популярным ультракоротким моделям. Соответствующий материал появился на сайте издания.

В нынешнем сезоне актуальными остаются классические джинсовые юбки разной длины, поскольку они могут быть частью как торжественного, так и повседневного образа. Журналисты рекомендуют комбинировать данную вещь с базовой футболкой и кедами или балетками в сочетании с кардиганом.

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По словам авторов списка, в 2022 году на смену юбкам с анималистичным принтом придут аналогичные предметы гардероба ярких цветов. «Вы можете надеть такой же яркий верх, либо разбавить свой образ нейтральной одеждой», — заявили они. Отмечается, что такие модели представлены в ассортименте Zara, Mango, Stradivarius и других масс-маркетах.

Согласно материалу, трендовыми также станут плиссированные мини-юбки. «Если вы не хотите быть похожей на школьницу, носите с ними байкерские куртки или джинсовые оверсайз-бомберы», — посоветовали в заключение эксперты.

Ранее в марте модный редактор Джой Монтгомери рассказала, что платья облегающего фасона обретут широкую популярность в летнем сезоне 2022 года, заменив наряды свободного кроя. Платья в стиле «вторая кожа», посадка которых повторяет человеческий силуэт, были замечены в линейках многих известных брендов, в том числе Victoria Beckham, Bottega Veneta и Loewe.

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Майя Пономаренко
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