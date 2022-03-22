Боец UFC предсказал легкую победу Яна над Стерлингом

Боец UFC Марлон Вера заявил, что Петр Ян легко победит Алджамейна Стерлинга

Эквадорский боец смешанного стиля (MMA) Марлон Вера дал прогноз на схватку россиянина Петра Яна и американца Алджамейна Стерлинга. Он выступил в эфире шоу MMA Hour.

Вера предсказал Яну легкую победу на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). «На бумаге россиянин сильнее. У него удар лучше. Хотя в MMA случается всякое», — добавил он.

«Думаю, Ян надерет ему зад. Потому что Стерлинг быстро теряет силы, если не может поспевать за соперником. Он устает, теряется, а Петр демонстрирует в таких случаях спокойствие», — подытожил Вера.

9 апреля Ян и Стерлинг во второй раз сойдутся в октагоне на турнире UFC 273. Американец проведет бой в статусе чемпиона UFC в легчайшем весе.

В марте 2021-го Ян утратил пояс чемпиона UFC, потерпев поражение в схватке со Стерлингом. Россиянин нанес запрещенный удар и проиграл путем дисквалификации. Стерлинг стал первым бойцом в истории промоушена, завладевшим поясом подобным образом.