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Власти Мексики обратили внимание на «быструю помощь» США Киеву

Президент Мексики: США помогают Украине намного быстрее, чем странам Центральной Америки

Фото: Luis Cortes / Reuters

Власти США уделяют ситуации на Украине значительно больше внимания, чем странам Центральной Америки. С таким заявлением выступил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, пишет ТАСС.

Он обратил внимание, что Конгресс США одобрил помощь Киеву «за два дня», в то время как некоторые Центральноамериканские страны четвертый год ждут принятия подобного решения. В то же время Андрес Мануэль Лопес Обрадор признал, что Украина нуждается в помощи гораздо больше, чем бедные народы стран Центральной Америки и Карибского бассейна.

10 марта стало известно, что палата представителей Конгресса США приняла пакет финансирования правительства на текущий финансовый год — в него вошли в том числе 13,6 миллиарда долларов в качестве помощи Украине.

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Ксения Назарова
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