Украинский кризис обострил проблемы с нехваткой воды в мире

Количество конфликтов между странами из-за доступа к воде выросло в пять раз

В современных военных конфликтах вода все чаще играет ключевую роль. Ресурс используют и как причину для войны, и как оружие, и как объект для атаки, пишет The Economist со ссылкой на исследование Тихоокеанского института.

Недавно глава республики Крым Сергей Аксенов сообщил в Telegram, что российские войска разрушили плотину в Херсонской области, которая блокировала Северо-Крымский канал. Украина построила плотину в 2014 году, после присоединения полуострова к России, перекрыв 80 процентов водоснабжения Крыма. Плотина нанесла урон урожаю — началась засуха, и жителям Крыма, которые остались без пресной воды. Такую же тактику украинские войска использовали и на востоке страны — намерено атаковали водную инфраструктуру. В 2019 году из-за попадания шрапнели в трубопровод в районе Горловки, без воды осталось более трех миллионов человек.

Нехватка воды — далеко не главная причина конфликта между Россией и Украиной, однако тенденция к перекрытию противнику доступа к воде усиливается. Речь идет не только о страдающих от жажды регионах Африки, Ближнего Востока и Южной Азии — споры из-за воды часто вспыхивают в развитых западных странах. Например, в прошлом году правые активисты движения People's Rights Network на фоне протестов в Соединенных Штатах пригрозили взять под контроль все водные объекты в бассейне реки Кламат (Калифорния, США), которая тогда страдала от засухи.

От воды зависит не только человеческий комфорт и сельское хозяйство. Часто под угрозой оказывается здоровье населения: если в больнице нет чистой водопроводной воды, лечить больных становится намного сложнее. «Мы чаще всего наблюдаем борьбу за доступ к воде в местах, где основные социальные услуги доступны не всем», — отметил эколог, президент Тихоокеанского института Питер Глейк.

Конфликты на «водной» почве обостряются по всему миру, свидетельствуют данные Тихоокеанского института — аналитического центра в Окленде. Всего за последние четыре с половиной тысячи лет вода стала причиной 1300 водных конфликтов, 22 из них произошло в 2020 году, а в 2021 — уже 127. Аналитики прогнозируют, что цифра продолжит расти из-за глобального потепления. С острой нехваткой воды, вероятно, столкнутся страны Персидского залива, где запасы ресурса постепенно истощаются. В группу риска также попадают страны, чье процветание напрямую зависит от сельского хозяйства.

