Синоптик пообещал москвичам возвращение зимней погоды

Синоптик Тишковец заявил, что 27 марта в Москву придет зимняя погода

В воскресенье, 27 марта, в Москву вернется зимняя погода. Похолодание жителям столицы пообещал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, его цитирует РИА Новости.

«Уже к субботе с приближением североатлантического циклона небо затянут тучи, начнутся дожди, но будет еще довольно тепло, плюс четыре-девять. А вот в воскресенье нагрянет зима», — заявил Тишковец.

По словам синоптика, в Москве 27 марта ожидается снег, метель и штормовой ветер до 23 метров в секунду. Также прогнозируется, что столбики термометров ночью опустятся до минус пяти градусов.

До пришествия холодов в Москве настанет апрельское тепло, его ранее спрогнозировал метеоролог Евгений Тишковец. Он заявил, что в столице столбики термометра могут подняться до плюс десяти градусов.