Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Синоптик пообещал москвичам возвращение зимней погоды

Синоптик Тишковец заявил, что 27 марта в Москву придет зимняя погода

Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

В воскресенье, 27 марта, в Москву вернется зимняя погода. Похолодание жителям столицы пообещал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, его цитирует РИА Новости.

«Уже к субботе с приближением североатлантического циклона небо затянут тучи, начнутся дожди, но будет еще довольно тепло, плюс четыре-девять. А вот в воскресенье нагрянет зима», — заявил Тишковец.

По словам синоптика, в Москве 27 марта ожидается снег, метель и штормовой ветер до 23 метров в секунду. Также прогнозируется, что столбики термометров ночью опустятся до минус пяти градусов.

До пришествия холодов в Москве настанет апрельское тепло, его ранее спрогнозировал метеоролог Евгений Тишковец. Он заявил, что в столице столбики термометра могут подняться до плюс десяти градусов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
В России назвали число окончательно потерянных из-за санкций самолетов
Юрист рассказал о возможном наказании за пиратство на торрент-трекерах
На Украине вычислили сотрудничающих с Россией по чатам в мессенджерах
Властям предложили новые меры поддержки ипотеки
Мосгорсуд назначил дату слушания по делу Сафронова о госизмене
Россиян предупредили о мошенничестве с картами Visa и MasterCard
Украину обвинили в нежелании считаться с российскими требованиями на переговорах
Лыжница Непряева рассказала об отношении иностранных болельщиков
В МИД заявили о невозможности отката отношений Москвы и коллективного Запада
Минтранс захотел отказать иностранным авиакомпаниям работать в России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.