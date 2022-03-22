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Зеленский рассказал о решении остаться в Киеве «при любых обстоятельствах»

Президент Украины Зеленский: спецслужбы советовали в течение трех дней покинуть Украину
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Стрингер / РИА Новости

Украинский президент Владимир Зеленский после начала российской специальной операции принял решение остаться в Киеве, не прислушавшись к рекомендациям спецслужб и зарубежных партнеров покинуть страну, об этом политик рассказал в интервью Чешскому телевидению, его слова приводит РИА Новости.

24 февраля Зеленскому посоветовали срочно покинуть страну в течение нескольких суток. Как уточнил глава государства, об этом говорили спецслужбы и партнеры, «при посредничестве которых поступали сигналы из других стран». «Они рекомендовали мне, чтобы я в течение трех дней покинул Украину. Каждые 20 минут мне кто-то звонил и говорил, что я должен уехать», — добавил он.

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По его словам, он захотел остаться на Украине при любых обстоятельствах еще в день начала спецоперации. После появилась информация о том, что Зеленский покинул страну, администрацию это раздражало. Тогда пришла идея записывать видео в разных частях Киева. «Это было неприятно, и я сказал, что, если мы будем находиться только в этом офисе, тогда никто не поверит», — уточнил он.

Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Как уточнили в Кремле, Москва будет преследовать на Украине лиц, совершивших преступления против мирного населения и российских граждан.

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Марина Совина
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