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Овечкин прервал четырехматчевую серию в НХЛ с голами

Александр Овечкин прервал серию из четырех матчей подряд в НХЛ с заброшенными шайбами

Фото: Brad Mills-USA TODAY Sports / Reuters

«Вашингтон Кэпиталс» на своей площадке проиграл «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на среду, 23 марта, и завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей. В составе проигравших четырехматчевую серию с заброшенными шайбами прервал Александр Овечкин. Российский форвард нанес четыре броска по воротам, провел три силовых приема и завершил встречу с показателем полезности «-2».

У «Вашингтона» один из голов на счету российского форварда Евгения Кузнецова. В составе победителей одной результативной передачей отметился его соотечественник Павел Бучневич.

Овечкин в нынешнем сезоне провел 63 матча. В активе россиянина 40 заброшенных шайб и 36 результативных передач.

Алексей Гусев
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