Первая ракетка мира Барти завершила карьеру

Первая ракетка мира Эшли Барти объявила о завершении карьеры

Австралийская теннисистка Эшли Барти, занимающая первое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), объявила о завершении спортивной карьеры. Об этом сообщается на сайте организации.

«У меня больше нет физического драйва, эмоционального настроя и всего, что нужно, чтобы бросать себе вызов на высшем уровне. Я истощена», — призналась спортсменка.

25-летняя Барти 114 недель подряд возглавляет мировой рейтинг. На ее счету 15 титулов под эгидой организации, включая три победы в одиночном разряде на трех разных покрытиях: открытом чемпионате Франции 2019 года, Уимблдоне 2021 года и открытом чемпионате Австралии-2022.

В январе Эшли Барти вошла в десятку самых высокооплачиваемых спортсменок в мире. При этом первые три строчки списка также заняли теннисистки Наоми Осака, Серена и Винус Уильямс.