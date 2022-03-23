Студентка бросила университет ради продажи бикини и заработала миллионы рублей

Британка основала собственную марку одежды Talliah Rose и разбогатела

Жительница Великобритании бросила университет и нашла способ заработать сотни тысяч фунтов стерлингов. Интервью с ней публикует The Sun.

26-летняя Бриони Гортон рассказала, что в свободное от учебы время подрабатывала в ювелирном магазине Pandora, чтобы накопить деньги на запуск собственного бренда одежды. Собрав необходимую сумму, студентка начала перепродавать бикини со стразами Swarovski, в которые, по ее словам, вложила всего 100 фунтов стерлингов (13 тысяч рублей). В первый же день ей удалось реализовать 60 купальников.

Героиня материала заявила, что решила уйти из университета, поскольку заметила высокий спрос на свою продукцию. Тогда она основала марку Talliah Rose, в ассортименте которой помимо купальников появилась различная одежда. Всего за пять лет Гортон удалось обрести прибыльный бизнес и разбогатеть: годовой оборот ее компании вырос со 100 тысяч до 1,5 миллиона фунтов стерлингов (с 13 до 207 миллионов рублей).

«Нет никаких преград для успеха. Я никогда не брала кредитов, при этом у моей семьи не было денег, чтобы помочь мне. Никто не верил в меня, но тяжелая работа всегда вознаграждается. Не давайте чужому мнению остановить вас», — посоветовала предпринимательница.

В заключение бизнесвумен заверила, что Talliah Rose позволяет ей жить так, как она мечтала. Гортон приобрела дом за 400 тысяч фунтов стерлингов (53 миллиона рублей), а также автомобили Mini Convertible и Range Rover. Кроме того, девушка оплатила долги своей матери и регулярно тратит заработанные средства на путешествия по миру.

В сентябре прошлого года женщина ушла с работы, открыла собственное дело и разбогатела. Бывшая учительница испанского языка Мария Уилкис основала компанию Candid Beauté, которая производит продукты для ухода за ресницами и кожей лица. Уилкис заверила, что ей удалось заработать шестизначную сумму всего за шесть недель.