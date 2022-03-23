Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Студентка бросила университет ради продажи бикини и заработала миллионы рублей

Британка основала собственную марку одежды Talliah Rose и разбогатела

Фото: Briony Gorton

Жительница Великобритании бросила университет и нашла способ заработать сотни тысяч фунтов стерлингов. Интервью с ней публикует The Sun.

26-летняя Бриони Гортон рассказала, что в свободное от учебы время подрабатывала в ювелирном магазине Pandora, чтобы накопить деньги на запуск собственного бренда одежды. Собрав необходимую сумму, студентка начала перепродавать бикини со стразами Swarovski, в которые, по ее словам, вложила всего 100 фунтов стерлингов (13 тысяч рублей). В первый же день ей удалось реализовать 60 купальников.

Героиня материала заявила, что решила уйти из университета, поскольку заметила высокий спрос на свою продукцию. Тогда она основала марку Talliah Rose, в ассортименте которой помимо купальников появилась различная одежда. Всего за пять лет Гортон удалось обрести прибыльный бизнес и разбогатеть: годовой оборот ее компании вырос со 100 тысяч до 1,5 миллиона фунтов стерлингов (с 13 до 207 миллионов рублей).

«Нет никаких преград для успеха. Я никогда не брала кредитов, при этом у моей семьи не было денег, чтобы помочь мне. Никто не верил в меня, но тяжелая работа всегда вознаграждается. Не давайте чужому мнению остановить вас», — посоветовала предпринимательница.

В заключение бизнесвумен заверила, что Talliah Rose позволяет ей жить так, как она мечтала. Гортон приобрела дом за 400 тысяч фунтов стерлингов (53 миллиона рублей), а также автомобили Mini Convertible и Range Rover. Кроме того, девушка оплатила долги своей матери и регулярно тратит заработанные средства на путешествия по миру.

В сентябре прошлого года женщина ушла с работы, открыла собственное дело и разбогатела. Бывшая учительница испанского языка Мария Уилкис основала компанию Candid Beauté, которая производит продукты для ухода за ресницами и кожей лица. Уилкис заверила, что ей удалось заработать шестизначную сумму всего за шесть недель.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
Путин потребовал от Европы платить за российский газ в рублях
Кремль подтвердил увольнение Чубайса
Европа раздаст деньги пострадавшим от антироссийских санкций компаниям
ЕК предложила ввести минимальный уровень заполнения газохранилищ
В Кремле раскрыли тему прошедших переговоров Путина и Шольца
В Белоруссии решили пересмотреть концепцию нацбезопасности
Белоруссия ввела безвиз для покидающих Украину иностранцев
Генсек НАТО призвал не допустить перехода военных действий за пределы Украины
Названа причина массовой драки приезжих в Новой Москве
ФСБ предотвратила теракт на объекте ФСИН в Красноярском крае
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.