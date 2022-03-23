Захарова заявила о желании США прогнуть Китай под себя

Мария Захарова заявила, что Китай является следующим в планах США по «разрыву в клочья»

Следующей страной в планах властей США по «разрыву в клочья» является Китай. О желании Вашингтона прогнуть под себя Пекин заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Синофобию в США уже расчехлили год назад, обвинив китайцев во всех пандемических бедах. Это был первый пробный шар. Китайцы не прогнулись», — рассказала дипломат. Она указала на отсутствие причин для великой державы внимать американскому диктату.

По словам Захаровой, новые американские ограничения в отношении Китая за «преступления против уйгуров» — это еще один шаг США на дороге навешивания нелегитимных односторонних санкций. «Никакой иной цели, кроме как заковать Пекин в кандалы за то, что он не следует в кильватере американского мейнстрима, в этом нет», — резюмировала она.