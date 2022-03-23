Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Захарова заявила о желании США прогнуть Китай под себя

Мария Захарова заявила, что Китай является следующим в планах США по «разрыву в клочья»

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Следующей страной в планах властей США по «разрыву в клочья» является Китай. О желании Вашингтона прогнуть под себя Пекин заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Синофобию в США уже расчехлили год назад, обвинив китайцев во всех пандемических бедах. Это был первый пробный шар. Китайцы не прогнулись», — рассказала дипломат. Она указала на отсутствие причин для великой державы внимать американскому диктату.

По словам Захаровой, новые американские ограничения в отношении Китая за «преступления против уйгуров» — это еще один шаг США на дороге навешивания нелегитимных односторонних санкций. «Никакой иной цели, кроме как заковать Пекин в кандалы за то, что он не следует в кильватере американского мейнстрима, в этом нет», — резюмировала она.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Стало известно об отставке и отъезде Чубайса из России
Путин объявил о переводе расчетов за поставки газа в Европу в рубли
Раскрыты детали переговоров России и Украины
После массовой драки в Новой Москве задержали более 40 человек
Nestle оставил Россию без брендов KitKat и Nesquik
В Крыму захотели национализировать отели украинцев
Захарова заявила о желании США прогнуть Китай под себя
Совфед одобрил закон об уголовном наказании за фейки о российских госорганах
Владимир Конкин пожаловался на угрозы из-за дела об утонувшей дочери
Врач рассказал о связи «мушек» в глазах с неизлечимым заболеванием
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.