Захарова заявила о желании США прогнуть Китай под себя
Следующей страной в планах властей США по «разрыву в клочья» является Китай. О желании Вашингтона прогнуть под себя Пекин заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.
«Синофобию в США уже расчехлили год назад, обвинив китайцев во всех пандемических бедах. Это был первый пробный шар. Китайцы не прогнулись», — рассказала дипломат. Она указала на отсутствие причин для великой державы внимать американскому диктату.
По словам Захаровой, новые американские ограничения в отношении Китая за «преступления против уйгуров» — это еще один шаг США на дороге навешивания нелегитимных односторонних санкций. «Никакой иной цели, кроме как заковать Пекин в кандалы за то, что он не следует в кильватере американского мейнстрима, в этом нет», — резюмировала она.