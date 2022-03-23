Российские магазины изменили цены на старые товары

«Известия»: российские магазины начали менять цены на товары из старых партий

Российские магазины начали менять цены на товары из старых партий, пишет газета «Известия». Стоимость продукции увеличивается на фоне приостановки работы зарубежных производителей, в том числе это касается одежды и обуви, косметики, техники, средств личной гигиены.

При этом меняется стоимость и импортных товаров, и товаров российского производство. Так, товары в магазинах Melon Fashion Group (бренды Zarina, befree, Love Republic, sela) стали стоить на 80 процентов больше, причем речь идет даже о тех вещах, которые в феврале продавались со скидкой. Сотрудники магазинов рассказали, что изменение касается большей части ассортимента.

В сети обувных магазинов «Рандеву» объясняют повышение прекращением поставок обуви из Европы: она составляет 90 процентов ассортимента. Цены стали менять и на товар, который поступил в продажу еще в прошлом году. Сотрудница одной из точек утверждает, что компания будет переориентироваться на продажу товара из других стран. Основательница марки одежды и аксессуаров Akhmadullina Dreams Алена Ахмадуллина рассказала, что цены на продукцию бренда меняются примерно на 20 процентов: больше половины коллекции производят в Китае, и из-за курсовой разницы выкупать вещи стало дороже.

В пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) рост цен связывают с ажиотажным спросом. В ФАС уточнили, что уже начали больше тысячи проверок и выдали десятки предостережений и предупреждений. В ведомстве полагают, что стоимость товаров может снизиться благодаря насыщению рынка дополнительным предложением товара, например, благодаря легализации параллельного импорта.

О соответствующей идее ФАС стало известно 18 марта. Тогда глава службы Максим Шаскольский сообщил, что проект постановления уже направлен в правительство. Параллельным «серым» импортом называют ввоз в страну товаров с товарным знаком без разрешения его правообладателя. Такое название процесс получил из-за того, что происходит параллельно с импортом товаров через официальных дилеров.