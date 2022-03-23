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Умерла бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт

Бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт умерла от рака на 85-м году жизни
Мадлен Олбрайт

Мадлен Олбрайт . Фото: Lucy Nicholson / Reuters

Бывшая госсекретарь США Мадлен Олбрайт умерла на 85-м году жизни. Об этом сообщает CNN.

По предварительным данным, экс-госсекретарь скончалась от рака. Политическую деятельность Олбрайт начала в качестве активиста Демократической партии США. Она была первой женщиной на посту главы американского внешнеполитического ведомства, она занимала его в 1997-2001 годах.

В декабре скончался бывший президент Греции Каролос Папульяс. Он правил страной с 2005-го по 2015 год, в 1980-х и 1990-х годах занимал пост министра иностранных дел. Папульяс был членом левоцентристской партии Всегреческое социалистическое движение.

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Марина Совина
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