Умерла бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт

Бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт умерла от рака на 85-м году жизни

Бывшая госсекретарь США Мадлен Олбрайт умерла на 85-м году жизни. Об этом сообщает CNN.

По предварительным данным, экс-госсекретарь скончалась от рака. Политическую деятельность Олбрайт начала в качестве активиста Демократической партии США. Она была первой женщиной на посту главы американского внешнеполитического ведомства, она занимала его в 1997-2001 годах.

В декабре скончался бывший президент Греции Каролос Папульяс. Он правил страной с 2005-го по 2015 год, в 1980-х и 1990-х годах занимал пост министра иностранных дел. Папульяс был членом левоцентристской партии Всегреческое социалистическое движение.