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Польша и Прибалтика призвали ЕС запретить провоз российских грузов

Власти Польши и Прибалтики призвали запретить возить российские грузы по дорогам Европы

Фото: Варвара Гертье / РИА Новости

Власти Польши и стран Прибалтики призвали Европейский союз (ЕС) запретить провоз грузов по автомобильным дорогам в Россию и Белоруссию, а также из этих стран. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам главы Минтранспорта Литвы Марюса Скуодиса, он подписал совместное обращение трех министров транспорта стран Балтии и Польши к ведомствам ЕС и другим коллегам с соответствующим призывом. Кроме того, в обращении содержится требование запретить российским и белорусским судам заходить в порты на территории Евросоюза.

«Действия ЕС необходимы здесь и сейчас. Мы надеемся, что встретившиеся в четверг в Брюсселе главы государств и правительств ЕС не будут колебаться», — добавил Скуодис.

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Ранее сообщалось, что страны Прибалтики могут запретить российским судам заходить в порты еще до коллективного решения Евросоюза. По словам премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните, подобное решение уже прорабатывается в Европейской комиссии, но Прибалтика может ввести запрет раньше.

Как сообщают СМИ, после начала военной спецоперации на территории Украины российские перевозчики столкнулись с беспрецедентными проблемами. Самая сложная ситуация складывается на европейском направлении. Кроме того, многие международные перевозчики на всякий случай отказываются везти грузы в Россию.

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Алевтина Запольская
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