Французская фармкомпания прекратит поставки некоторых лекарств в Россию

Французская фармкомпания Sanofi заявила о прекращении поставок ряда лекарств в Россию

Французская фармацевтическая компания Sanofi заявила о прекращении поставок ряда лекарств в Россию и Белоруссию. Об этом сообщает РИА Новости.

В компании уточнили, что в Россию продолжат поступать жизненно необходимые лекарства и вакцины. Фармкомпания выпускает такие препараты, как «Эссенциале форте Н», «Но-шпа» и «Лазолван».

«Мы выступаем против войны России на Украине и полностью поддерживаем позицию международного сообщества, поэтому мы решили немедленно прекратить любые новые расходы, не связанные с поставкой наших жизненно важных лекарств и вакцин в Россию и Белоруссию», — говорится в сообщении Sanofi.

Ранее в Sanofi сообщили «Ленте.ру», что временно приостановили набор новых пациентов для клинических исследований на территории России, однако продолжат проводить текущие исследования. «В силу уникального характера нашей отрасли и в соответствии с нормами международного права мы продолжаем поставки жизненно важных и необходимых лекарственных препаратов и вакцин жителям России, которые в них нуждаются», — добавили в организации.