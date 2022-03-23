Сотрудники ФСИН нашли спрятанные в плитках шоколада телефоны

В «Бутырке» из посылки для заключенного изъяли 18 телефонов, спрятанных в плитках шоколада

Сотрудники столичного СИЗО № 2 «Бутырка» изъяли 18 телефонов, спрятанных в плитках шоколада и конфетах. Об этом в среду, 23 марта, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УФСИН по Москве.

По данным ведомства, гаджеты нашли при досмотре посылки, поступившей на имя одного из заключенных. Помимо телефонов внутри сладостей обнаружили восемь наушников, 14 USB-кабелей, две сим-карты и девять зарядных устройств.

По факту случившегося проводится проверка.

6 декабря 2020 года сообщалось, что неизвестные попытались устроить в «Бутырке» тюремный кол-центр: сотрудники изолятора перехватили предназначенную для этого партию мобильных телефонов. Более 80 гаджетов были спрятаны в банках с краской и мешках с сухими смесями.