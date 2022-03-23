Мосгорсуд дал сроки нападавшим на перевозчиков наличности членам банды

Мосгорсуд дал от 11 до 14 лет бандитам, грабившим перевозчиков денег

Мосгорсуд дал сроки членам банды, которая специализировалась на нападениях на перевозчиков наличности — четверо преступников получили от 11 до 14 лет строгого режима. Об этом «Ленте.ру» в среду, 23 марта, сообщила представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По данным следствия, четверо злоумышленников, граждане одной из стран Средней Азии, в 2016 году создали банду вместе с сообщниками, дело в отношении которых расследуется отдельно. Целью банды были нападения на граждан, которые занимаются перевозкой денег. Участники банды прорабатывали планы нападений, вели сбор информации о перевозчиках наличности, подыскивали автотранспорт, приобретали оружие или предметы, используемые в качестве оружия, а после налетов распределяли деньги между собой.

В мае 2018 года банда ограбила на 9,7 миллиона рублей водителя Chevrolet Cruze на развязке Третьего транспортного кольца в Москве. В апреле 2019-го их жертвой стал водитель Renault Duster — его сильно избили. Уловом преступников стала сумма более семи миллионов рублей. В октябре 2019 года бандиты напали на водителя и пассажира Lexus IS, избили их и ограбили. Материальный ущерб тогда составил около 800 тысяч рублей.

С 2015 по 2019 год злоумышленники участвовали как минимум в пяти ограблениях в Москве, суммарный ущерб от которых составил 17,7 миллиона рублей. Суд приговорил двух членов банды к 14 годам колонии, два других участника получили 11 и 12 лет.