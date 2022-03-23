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Мосгорсуд дал сроки нападавшим на перевозчиков наличности членам банды

Мосгорсуд дал от 11 до 14 лет бандитам, грабившим перевозчиков денег

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Мосгорсуд дал сроки членам банды, которая специализировалась на нападениях на перевозчиков наличности — четверо преступников получили от 11 до 14 лет строгого режима. Об этом «Ленте.ру» в среду, 23 марта, сообщила представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По данным следствия, четверо злоумышленников, граждане одной из стран Средней Азии, в 2016 году создали банду вместе с сообщниками, дело в отношении которых расследуется отдельно. Целью банды были нападения на граждан, которые занимаются перевозкой денег. Участники банды прорабатывали планы нападений, вели сбор информации о перевозчиках наличности, подыскивали автотранспорт, приобретали оружие или предметы, используемые в качестве оружия, а после налетов распределяли деньги между собой.

В мае 2018 года банда ограбила на 9,7 миллиона рублей водителя Chevrolet Cruze на развязке Третьего транспортного кольца в Москве. В апреле 2019-го их жертвой стал водитель Renault Duster — его сильно избили. Уловом преступников стала сумма более семи миллионов рублей. В октябре 2019 года бандиты напали на водителя и пассажира Lexus IS, избили их и ограбили. Материальный ущерб тогда составил около 800 тысяч рублей.

С 2015 по 2019 год злоумышленники участвовали как минимум в пяти ограблениях в Москве, суммарный ущерб от которых составил 17,7 миллиона рублей. Суд приговорил двух членов банды к 14 годам колонии, два других участника получили 11 и 12 лет.

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Леонид Микуляк
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