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Стало известно о проверке сирен тревоги в Белоруссии

МЧС Белоруссии проведет проверку систем экстренного оповещения

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

В Белоруссии объявили проверку систем экстренного оповещения населения. МЧС республики проверит работоспособность системы в разных информационных каналах, в том числе путем запуска сирен с сигналом тревоги. Об этом стало известно «Зеркалу».

Ведомство передаст жителям Белоруссии предупреждающие сигналы через электросирены и системы громкой связи, «бегущей строкой» и в эфире телевидения, путем радиовещания и смс-рассылкой. «В ходе проверки в эфире FM-радиостанций будет транслироваться следующее сообщение: "Внимание! Проводится техническая проверка системы оповещения. Техническая проверка завершена"», — уточнили в МЧС.

Известно, что подобные системы существуют для оповещения населения в период чрезвычайных ситуаций — техногенных или природных катастроф регионального и национального масштаба. В сообщении СМИ не говорится о том, в связи с чем проводится проверка и является ли она плановой.

Ранее в Совете безопасности Белоруссии заявили, что Минск пытаются втянуть в боевые действия на Украине. Секретарь Совбеза Александр Вольфович высказал уверенность, что руководство республики не допустит такого развития событий.

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Дмитрий Настасьев
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