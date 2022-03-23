В МВД опровергли запрет российским полицейским ездить на иномарках

Свердловская полиция опровергла запрет на использование служебных иномарок сотрудниками

Сообщения, появившиеся в прессе о запрете эксплуатации автомобилей иностранного производства подразделениями свердловской полиции, не соответствуют действительности. Об этом «Ленте.ру» сообщил руководитель пресс-службы регионального управления МВД Валерий Горелых.

По его словам, краткосрочно приостановлен исключительно ремонт вышедших из строя машин в связи с нестабильными ценами на запчасти. МВД не собирается ставить на стоянку исправные служебные автомобили. У Екатеринбургского гарнизона доля иностранных машин в автопарке составляет 23,5 процента, основная их часть — новые. При этом, как отметил Горелых, у свердловских полицейских достаточное количество отечественных автомобилей, которые позволяют правоохранителям оперативно реагировать на заявления граждан и выезжать на места происшествий.

Он опроверг информацию о том, что полицейским запретили ездить на иномарках и призвал не верить фейкам, которые распространяют для дестабилизации обстановки.

«Мы пресекаем фейки на корню, чтобы любители страшилок не вводили людей в панику», — подчеркнул представитель главка.

Ранее 23 марта сообщалось, что в Екатеринбурге полицейским запретили ездить на служебных автомобилях зарубежного производства. Отмечалось, что из-за санкций в отношении России будет невозможно ремонтировать служебные иномарки.