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Российским полицейским запретили ездить на служебных иномарках

В Екатеринбурге МВД запретило полицейским ездить на служебных иномарках из-за санкций

Фото: Zamir Usmanov / Reuters

В Екатеринбурге полицейским запретили ездить на служебных автомобилях зарубежного производства. Об этом сообщает E1.ru со ссылкой на постановление начальника МВД города.

В документе отмечается, что из-за санкций в отношении России будет невозможно ремонтировать служебные иномарки — исполнители не смогут выполнить госконтракт на ремонт.

«Учитывая вышеизложенное, необходимо с 1 апреля 2022 года приостановить эксплуатацию служебного автотранспорта импортного производства», — говорится в документе. Под запрет использования попадут полицейские Volkswagen, Renault, Skoda и другие марки автомобилей. Начальник полиции города также предупредил подчиненных о «персональной ответственности» за исполнение.

Источник в силовых структурах рассказал изданию, что ограничение коснулось всей Свердловской области, но в других городах региона полицейских попросили реже использовать иномарки, и только в Екатеринбурге прямо запретили ездить на них.

Также приводятся слова одного из инспекторов ГИБДД, который отметил, что в екатеринбургском ДПС большинство автопарка составляют российские автомобили, но также есть немало иномарок среднего сегмента и «непонятно, что с ними будут делать».

Руководитель пресс-службы свердловского управления МВД Валерий Горелых опроверг сообщения, появившиеся в прессе о запрете эксплуатации автомобилей иностранного производства подразделениями свердловской полиции. Это не соответствует действительности. По его словам, краткосрочно приостановлен исключительно ремонт вышедших из строя машин в связи с нестабильными ценами на запчасти. МВД не собирается ставить на стоянку исправные служебные автомобили.

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Антон Похиляк
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