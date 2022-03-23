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Зеленодольск запустит арт-проект «Город 1000 художников»

Власти Зеленодольска запустят арт-проект «Город 1000 художников» в честь 90-летия города

Фото: irecommend.ru

Власти Зеленодольска, Республика Татарстан, запустят арт-проект «Город 1000 художников», цель которого — привлечь художников различного уровня к творчеству. Об этом сообщает «Татар-информ» в среду, 23 марта.

Отмечается, что 32 лучшие работы будут переданы в художественную галерею. Событие приурочено к празднованию 90-летия города, также в Зеленодольске запланированы более 200 мероприятий в учреждениях социально-культурной сферы и образовательных организациях.

В частности, будет проведен проект «Раскрась Зеленодольск», в рамках которого первоклассникам подарят раскраску с видами города. В мае в городе пройдет фестиваль творческих коллективов «Треугольник дружбы» с участием представителей Республики Марий Эл и Чувашии.

Ранее сообщалось, что в Омске с 24 по 26 марта состоится культурно-образовательный форум «Академия русской культуры».

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Евгений Шульгин
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