В Петрозаводске пройдет выставка графики подмосковного художника

В столице Карелии Петрозаводске 24 марта откроется выставка «Осторожно, много букв» подмосковного художника Александра Лаптева. Об этом сообщили в министерстве культуры республики, передает газета «Аргументы и Факты».

Экспозиция будет представлена в медиацентре «Vыход». На ней можно будет увидеть 30 работ художника, созданных за последние два года. Работы Лаптева представляют собой сочетание печатной графики и рисунка.

Мероприятие будет проходить с 24 марта по 16 апреля.

Ранее сообщалось, что в Нижегородском кремле покажут выставку старинных костюмов народов Поволжья, которые хранились в фондах более 100 лет. В выставке примут участие Российский этнографический музей, Русский музей и два московских музея, открытие запланировано на июль 2022 года.