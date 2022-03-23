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Предсказано будущее российских строек

Вице-премьер Хуснуллин заявил, что российские стройки будут ускорены

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В правительстве не видят рисков для потенциальной остановки строек из-за прекращения поставок импортных материалов и оборудования. Будущее стройотрасли предсказал вице-премьер России Марат Хуснуллин на совещании с президентом Владимиром Путиным, передает РИА Новости.

Речь идет об основных стройках по федеральной инвестпрограмме на три года — работы по этим проектам власти планируют ускорять.

«Первую задачу, которую мы ставим, проанализировать все имеющиеся объекты у нас в трехлетней программе, насколько они зависят от импортозамещения, и насколько мы можем оперативно их пересмотреть и обойтись без импортных составляющих. К счастью, у нас их доля небольшая», — пояснил Хуснуллин.

15 марта Хуснуллин заявил, что правительство утвердило второй антикризисный пакет для помощи строительной отрасли. Среди обозначенных в документе мер — сокращение сроков предоставления участков под строительство и послабление при оплате штрафов за просроченные коммунальные платежи.

Нина Ташевская
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