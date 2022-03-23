Хаски спас тонущего в пруду друга-золотистого ретривера

Хаски пришел на помощь тонущему другу-псу и радостно обнюхал его после спасения

В тайской провинции Канчанабури хаски по кличке Стар спас тонущего в пруду друга-золотистого ретривера по кличке Сингто. Об этом сообщает Daily Mail.

На кадрах, снятых хозяйкой собак Джиндой Патумсутр, видно, как Сингто барахтается в небольшом пруду в попытке выбраться на сушу. В этот момент Стар старается вытащить товарища из беды то за голову, то за шерсть на шее, но безрезультатно. Спустя некоторое время еще две собаки пришли ему на помощь, но хаски не доверяет им и продолжает самостоятельно пытаться помочь ретриверу выбраться на берег.

В итог Патумсутр пришлось вмешаться — она вытянула Сингто на берег за ошейник. Стар радостно встретил товарища после спасения: он обнюхал его и положил свою голову на его спину. Хозяйка сказала, что псы всегда помогают друг другу, если им угрожает опасность или кто-то из них оказывается в беде. Стара она охарактеризовала как очень милого и доброго.

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