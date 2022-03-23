Захотевший отсудить у IKEA квадриллион рублей решил зарегистрировать свой бренд

Бизнесмен, захотевший отсудить квадриллион рублей у IKEA, зарегистрирует бренд «ИДЕЯ»

Гендиректор «Люксорта-Сервис» Константин Куккоев, захотевший отсудить квадриллион рублей у торговой сети по продаже мебели и товаров для дома IKEA, решил зарегистрировать свой бренд «ИДЕЯ». Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению Куккоева, новая компания сможет удовлетворить спрос на российском рынке. Как подчеркнул бизнесмен, уход иностранной сети вызвал определенные трудности, поэтому появление альтернативы «все поймут и пойдут уже к российским производителям». В случае выигрыша в суде часть денег направят на развитие будущего производства и магазинов.

Куккоев также прокомментировал схожесть логотипов компаний, объяснив, что это рассчитано на ассоциирование российского бренда с иностранным аналогом. Он также заявил, что у IKEA не должно быть никаких вопросов, если Роспатент зарегистрирует товарный знак «ИДЕЯ».

16 марта стало известно, что Константин Куккоев подал в суд на компанию IKEA с требованием выплатить ему один квадриллион рублей. По его словам, IKEA была его любимой сетью магазинов, а после приостановки ее работы в России у него якобы начались проблемы со сном.

3 марта IKEA временно приостановила работу в России. Компания решила закрыть все 17 гипермаркетов на территории страны из-за ситуации на Украине.