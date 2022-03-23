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Правительство рассказало о судьбе выданной ипотеки

Мишустин заявил, что платежи по выданной до повышения ставки ЦБ ипотеке останутся прежними

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В правительстве России заявили, что платежи россиян по ипотеке, оформленной до повышения Центробанком (ЦБ) ключевой ставки до 20 процентов, останутся прежними. О судьбе жилищных кредитов и будущих мерах поддержки экономики рассказал премьер-министр Михаил Мишустин, передает ТАСС.

«На сегодня вместе с уже принятыми мерами отобрано порядка двухсот инициатив, они все вошли в план первоочередных действий, и рассчитываем, что большая часть из них заработает уже до конца марта», — отметил глава правительства.

Ранее в марте общероссийская общественная организация «Деловая Россия» предложила вице-премьеру Марату Хуснуллину продлить льготную ипотеку под 7 процентов годовых после 1 июля 2022 года и увеличить размер лимитов по таким займам.

Среди возможных инициатив также обозначили субсидирование первоначального взноса и возможность приобретать жилье в рамках семейной ипотеки под 6 процентов годовых семьям, дети которых родились после 2015 года — текущие правила касаются детей, родившихся после 2018-го.

Нина Ташевская
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