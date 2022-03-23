Клиентам «Яндекс.Еды» дали совет насчет иска и компенсаций после утечки данных

Юрист Айрапетов порекомендовал индивидуальные иски после утечки данных из «Яндекс.Еды»

Россиянам, пострадавшим от утечки данных из сервиса «Яндекс.Еда», стоит подавать индивидуальные, а не коллективные иски, заявил в разговоре юрист, член палаты адвокатов города Москвы Артур Айрапетов. Он добавил, что в таком случае граждане могут рассчитывать на финансовую компенсацию от компании в размере причиненного вреда. Совет насчет иска к компании юрист дал в разговоре с «Лентой.ру».

22 марта в Telegram-каналах и СМИ появились сообщения о сайте с картой, на которой отображались данные о пользователях «Яндекс.Еды». Утекшие данные содержали информацию об адресах пользователей сервиса, а также их номерах телефонов, имен и тратах на заказы.

Ответственность компании

«В данном случае «Яндекс.Еде» грозит, прежде всего, административная ответственность. Что касается уголовной, то она наступает только в случае, когда лицо намеренно распространяет персональные данные. Также в этом случае актуальна и гражданская ответственность: лица, передавшие свои данные, в праве рассчитывать, что организация, которая их собирала, не станет их обнародовать без согласия. В данном случае сервис «Яндекс.Еда» может быть привлечен к гражданской ответственности после того, как люди сами обратятся в суд с заявлением о компенсации морального вреда», — сказал правозащитник.

Кроме того, здесь, как отметил юрист, есть место и для уголовной ответственности. К ней могут привлечь конкретного человека, способствовавшего обнародованию информации. Но, разумеется, ответственность эта наступит только в случае, если следственным органам удастся его найти.

Вопрос компенсации

Обнародование персональных данных, по словам Айрапетова, может повлечь ряд убытков для отдельных лиц, связанных с опасениями за свою безопасность, необходимостью сменить место жительства после публикации адресов, необходимостью обращения к врачу из-за стресса и прочего. Причем размер компенсации в таких случаях, отмечает юрист, может быть практически любым.

Лицо в праве доказывать любую сумму нанесенного ему вреда. Если человек сможет доказать нравственные страдания только в связи с фактом обнародования его личных данных и оценит причиненный ущерб в 100 тысяч, он может их получить. А кто-то может попытаться доказать, что испытал огромный стресс, вынужден был обратиться к врачу, страдает от бессонницы и оценит это в один миллион Артур Айрапетов член палаты адвокатов города Москвы

С убытками, по его словам, ситуация намного интереснее: здесь все будет зависеть от конкретных последствий для конкретного лица. Например, из-за страха человек может сменить место жительства, но необходимость такого акта нужно будет доказать.

Если россияне все же решат отстаивать свои права в суде, правозащитник рекомендует делать это в рамках индивидуальных, а не коллективных исков.

«В данном случае у них больше шансов на успех, потому что не бывает совершенно одинаковых ситуаций у большого числа потребителей услуг «Яндекс.Еды». Кто-то, например, вообще не ощутит никакого морального вреда, а ситуация эта просто покажется ему неприятной. А для кого-то подобные обстоятельства будут означать тревогу, нравственные страдания и реальные убытки. Скомпоновать разные претензионные требования в один иск вряд ли удастся, так что индивидуальный иск здесь кажется более логичным», — заключил Айрапетов.

1 марта «Яндекс.Еда» сообщила об утечке данных пользователей. «В результате недобросовестных действий одного из сотрудников в интернете были опубликованы телефоны клиентов и информация об их заказах: состав, время доставки и так далее», — говорилось в заявлении компании.