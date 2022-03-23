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Минобороны России рассказало о боях за два населенных пункта

Минобороны России сообщило, что войска ДНР ведут бой за Каменку и Новобахмутовку
Игорь Конашенков

Игорь Конашенков. Фото: Минобороны РФ / Globallookpress.com

Группировка войск Донецкой народной республики (ДНР) наносит огневое поражение подразделениям 25-й воздушно-десантной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) и ведет бой за населенные пункты Каменка и Новобахмутовка. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он добавил, что за прошедший день подразделения Вооруженных сил России продвинулись еще на два километра и ведут бой против подразделений 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ на южных и юго-восточных окраинах Новомихайловки.

Ранее 23 марта Конашенков рассказал, что российским военным удалось уничтожить высокоточным оружием морского базирования крупный арсенал в 14 километрах северо-западнее украинского города Ровно. По его словам, в результате удара военные уничтожили вооружение и технику украинских войск, в том числе поступившую из западных государств.

Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля.

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Варвара Кошечкина
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