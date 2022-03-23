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В Киеве ввели ежедневный комендантский час

Власти Киева ввели ежедневный комендантский час с 20:00 до 7:00

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Начиная с 23 марта комендантский час в Киеве будет действовать ежедневно с 20:00 до 7:00 (с 21:00 до 8:00 мск). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление столичной администрации.

Также по распоряжению властей будет сокращено время работы магазинов, аптек и других предприятий. Они смогут работать с 8:00 до 19:00. Аналогичные меры ввели и в отношении общественного транспорта.

Ранее стало известно, что между Россией и Украиной состоялись два обмена пленными. В первом случае девять российских военнослужащих были обменяны на мэра Мелитополя, детали второго пока не раскрываются.

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Алевтина Запольская
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