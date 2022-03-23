На Украине завели дело против Киселева и Скабеевой

Генпрокуратура Украины завела дело против российских журналистов Киселева и Скабеевой

Генпрокуратура Украины завела уголовное дело против российских журналистов Дмитрия Киселева и Ольги Скабеевой. Об этом сообщили в офисе украинского генпрокурора, передает РИА Новости.

Киселева и Скабееву подозревают в «совершении призывов к нарушению территориальной целостности Украины по предварительному сговору группой лиц, что повлекло тяжкие последствия». Статья предусматривает наказание до пожизненного лишения свободы. Как отметили следователи, в частности, журналисты неоднократно оправдывали спецоперацию России на Украине.

Ранее Госбюро расследований (ГБР) Украины начало инициировать объявление российского журналиста и телеведущего Владимира Соловьева в международный розыск. Кроме того, украинский суд заочно арестовал исполняющую обязанности директора телеканала ТНТ Тину Канделаки и главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян.