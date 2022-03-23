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Кандидаты в Госдуму будут отчитываться о покупках криптовалюты

Госдума обязала кандидатов отчитываться о своих расходах на криптовалюту

Фото: Shutterstock

Госдума приняла закон, согласно которому кандидаты будут обязаны раскрывать информацию о своих расходах на приобретение цифровых финансовых активов (ЦФА) и цифровых валют. Соответствующий законопроект опубликован на сайте Госдумы.

Участвующие в выборах кандидаты будут отчитываться о своих расходах, расходах супруги или супруга и несовершеннолетних детей по каждой сделке с приобретением криптовалюты за последние три года, если сумма превышает общий доход кандидата и его супруга или супруги за три года, предшествующие сделке. Также кандидат должен будет объяснить, откуда появились средства для покупки.

Ранее в феврале Минфин предложил легализовать обмен криптовалюты на рубли по примеру операций с иностранной валютой. При этом законопроект должен затронуть только обмен цифровых валют — расчеты с помощью криптовалюты останутся под запретом. Предложение Минфина, по мнению ведомства, должно защитить неквалифицированных инвесторов, так как сумма вложений в такой актив будет ограничена.

В то же время Центральный банк подготовил законопроект, запрещающий распространение информации о частных криптовалютах, к которым относятся в том числе биткоин, Ethereum и другие популярные цифровые активы. Также регулятор хочет запретить выпуск и организацию обращения частной цифровой валюты в стране.

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Платон Щукин
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