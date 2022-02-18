Центробанк предложил запретить разговоры о частных криптовалютах

Банк России подготовил поправки в федеральный закон «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», куда, в том числе, входит запрет на распространение информации о частных криптовалютах. Под ограничения попадут биткоин, эфир и другие популярные цифровые активы. Об этом со ссылкой на проект документа сообщает ТАСС.

Предложение также касается любых сообщений об организации выпуска, выпуске и организации обращения частной цифровой валюты, отмечается в пояснительной записке к документу.

Помимо контроля за разговорами, ЦБ хочет ограничить права лиц, способствующих выпуску или обращению частной цифровой валюты. Регулятор предлагает запретить денежные переводы в их пользу.

За организацию оборота криптовалют внутри страны Центробанк намерен налагать штрафы в размере 300-500 тысяч для физических лиц и от 700 тысяч до миллиона рублей для юридических. Для себя регулятор потребовал права возбуждать административные дела в отношении банков, владеющих криптовалютами.

Предложения ЦБ противоречат готовящемуся законопроекту Минфина по тому же вопросу. Ведомство хочет не просто разрешить оборот криптовалют, но и позволить менять ее на рубли по примеру операций с иностранной валютой. Министр финансов Антон Силуанов уверен, что вывод операций с цифровыми активами из серой зоны поспособствует защите граждан с помощью ограничения на сумму владений.

По его мнению, попытка запретить криптовалюты сравнима с попыткой запретить интернет и приведет только к уходу миллионов граждан в нелегальное поле. А это, в числе прочего, усложнит для властей идентификацию лиц, которые используют криптовалюты для незаконной деятельности.

Ранее в правительстве концептуально поддержали подход Минфина, поручив ему вместе с ЦБ представить законопроект о регулировании цифровых активов. Судя по последним предложениям обоих ведомств, стороны пока не могут прийти к согласию по ключевым позициям.

Центробанк по-прежнему считает, что криптовалюты подрывают финансовую стабильность, несут существенные риски для сбережений граждан, а также носят отчетливо спекулятивный характер и не могут быть приравнены к средствам для инвестиций ни в каком виде.