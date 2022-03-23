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Россиянин стал фигурантом дела ФСБ за призывы к свержению власти

ФСБ возбудила дело на жителя Кургана за призывы к свержению власти, ему грозит до 7 лет

Фото: Shutterstock

Следователи ФСБ завели уголовное дело на 34-летнего жителя Кургана после его призывов в соцсети к свержению власти. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Мужчина стал фигурантом дела, возбужденного по статьям 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») и 205.2 УК РФ «(Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности»).

По данным спецслужб, во «ВКонтакте» курганец призывал к террору против членов правительства России и сотрудников Федеральной службы судебных приставов. Также мужчина публиковал сообщения с призывами к смене власти насильственным путем. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

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Любовь Ширижик
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