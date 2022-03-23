Названы самые талантливые молодые футболисты мира

Полузащитник «Боруссии» Джуд Беллингем назван самым талантливым молодым футболистом мира

Полузащитник дортмундской «Боруссии» и сборной Англии Джуд Беллингем назван самым талантливым футболистом мира по версии портала Goal.com. Об этом сообщается на сайте издания.

На втором месте расположился хавбек «Байера» и сборной Германии Флориан Вирц, тройку замкнул полузащитник «Барселоны» и национальной испанской команды Гави.

На четвертой строчке находится представитель «Баварии» и сборной Германии Джамал Мусиала, вслед за ним расположился англичанин из «Ливерпуля» Харви Элиотт.

Ранее 23 марта стало известно, что Goal.com исключил полузащитника московского «Динамо» и сборной России Арсена Захаряна из рейтинга. Футболист должен был расположиться на 11-м месте, которое оставили вакантным.