Игрока сборной России исключили из списка самых талантливых молодых футболистов

Сайт Goal.com исключил российского футболиста Захаряна из списка топ-50 вундеркиндов мира

Российского игрока Арсена Захаряна исключили из списка самых талантливых молодых футболистов. Рейтинг доступен на сайте Goal.com.

18-летний Захарян, выступающий за московское «Динамо» и сборную России, изначально занял 11-е место в рейтинге футбольных вундеркиндов со всего мира. В обновленном списке на этой позиции стоит подпись «Нет игрока».

В примечании сообщается, что Захарян является одним из самых талантливых молодых футболистов, однако место останется вакантным в качестве поддержки решений Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

28 февраля ФИФА и УЕФА исключили российские сборные и клубы из международных турниров. Таким образом, сборная России по футболу лишилась шансов на участие в чемпионате мира 2022 года в Катаре. После этого Российский футбольный союз подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд, однако решение было оставлено в силе.