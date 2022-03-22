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Спорт

Игрока сборной России исключили из списка самых талантливых молодых футболистов

Сайт Goal.com исключил российского футболиста Захаряна из списка топ-50 вундеркиндов мира

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Российского игрока Арсена Захаряна исключили из списка самых талантливых молодых футболистов. Рейтинг доступен на сайте Goal.com.

18-летний Захарян, выступающий за московское «Динамо» и сборную России, изначально занял 11-е место в рейтинге футбольных вундеркиндов со всего мира. В обновленном списке на этой позиции стоит подпись «Нет игрока».

В примечании сообщается, что Захарян является одним из самых талантливых молодых футболистов, однако место останется вакантным в качестве поддержки решений Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

28 февраля ФИФА и УЕФА исключили российские сборные и клубы из международных турниров. Таким образом, сборная России по футболу лишилась шансов на участие в чемпионате мира 2022 года в Катаре. После этого Российский футбольный союз подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд, однако решение было оставлено в силе.

Дарья Коршунова
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