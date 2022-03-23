На месте убийства семьи в Нижнем Новгороде не нашли следов взлома

Следствие сообщило, что на месте убийства семьи в Нижнем Новгороде нет следов взлома

Следствие пришло к выводу, что в квартире в Нижнем Новгороде, где была убита семья, нет следов взлома или проникновения. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, при осмотре погибших на телах были обнаружены ножевые ранения. Ножи, которыми, предположительно, были убиты потерпевшие, также нашли на месте убийства и изъяли. Сейчас следователи рассматривают несколько версий произошедшего. Согласно одной из них, отец семейства сначала убил членов своей семьи, а затем покончил с собой.

Источник «Ленты.ру» ранее рассказал, как были обнаружены тела в квартире. По его данным, утром в среду в квартиру пришла няня, открыла входную дверь собственными ключами и обнаружила четыре тела. Она тут же сообщила об этом в правоохранительные органы. Личность главы семейства установлена, он местный предприниматель.

Ранее сообщалось, что в квартире в центре Нижнего Новгорода были обнаружены тела семьи из четырех человек — родителей и двоих детей в возрасте четырех и десяти лет, все со следами насильственной смерти.