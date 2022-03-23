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Светлана Немоляева оценила идею повторного проката «Служебного романа» в России

Актриса Светлана Немоляева оценила идею повторного проката фильма «Служебный роман»

Кадр: фильм «Служебный Рроман»

Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева оценила идею повторного проката фильма «Служебный роман» в России. Свое мнение актриса высказала в беседе с News.ru.

«Рада, что состоится вторая премьера "Служебного романа". Для меня это знаковая картина, после нее я начала много сниматься в кино. Эльдар Рязанов стал для меня крестным отцом в кинематографе», — рассказала исполнительницы роли Ольги Рыжовой в ленте Рязанова.

Немоляева также предположила, что молодых зрителей тяжело привлечь в кинотеатры одним призывом идти смотреть кино советского производства. Актриса предложила рассказывать в школах и институтах о картинах Андрея Тарковского, Никиты Михалкова, Владимира Меньшова, вызывая к ним интерес.

«Меня, например, под дулом пистолета не заставишь пойти смотреть западные картины с летающими ящерицами, ужасами, "Игру престолов" ту же. Я люблю психологическое кино с хорошими актерскими работами, с положительной режиссерской мыслью», — добавила актриса.

Ранее в марте стало известно, что фильм Эльдара Рязанова «Служебный роман» выйдет в повторный прокат. Лента будет выпущена 24 марта, ее покажут с реставрацией изображения и звука.

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Сергей Равин
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