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«Служебный роман» выйдет в повторный прокат

Фильм Эльдара Рязанова «Служебный роман» выйдет в российский кинопрокат

Кадр: фильм «Служебный роман»

Фильм Эльдара Рязанова «Служебный роман» выйдет в повторный прокат. Об этом сообщается на сайте киностудии «Мосфильм».

В российский кинопрокат лента будет выпущена 24 марта. Уточняется, что ее покажут с реставрацией изображения и звука. Также зрители смогут увидеть видеорассказ о том, как создавалась картина.

Ранее студия «Мосфильм» предложила российским кинотеатрам выпустить в повторный прокат ряд классических картин, созданных киноконцерном в разные годы. Отмечалось, что в настоящий момент подготовлены такие художественные фильмы, как «Иваново детство», «Андрей Рублев», «Солярис», «Зеркало», «Сталкер», «Курьер», «Холодное лето пятьдесят третьего…», «Илья Муромец», «Мы из джаза», «Вий», «Самая обаятельная и привлекательная» и «Белый Тигр». В будущем «Мосфильм» планирует дополнять список кинолент для широкого показа с учетом пожеланий зрителей и дистрибьюторов.

В начале марта представители голливудских студий начали отказываться от проката своих фильмов в РФ. К ограничениям присоединились такие корпорации, как The Walt Disney Company, Sony Pictures, Universal Pictures и Paramount Pictures.

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Марина Погосян
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