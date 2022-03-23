Ситуацию с лесными пожарами в России описали фразой «лучше уже не будет»

Лидер движения Зеленый патруль Нагибин заявил, что остановить лесные пожары невозможно

Лесные пожары невозможно остановить, климат меняется, и россиянам пора привыкнуть к тому, что лучше уже не будет, заявил в разговоре с «Лентой.ру» лидер движения «Зеленый патруль» Андрей Нагибин. Единственное, что, по его словам, можно сделать — защитить жилые поселения от огня и заранее готовиться к возможным возгораниям на уровне регионов.

В июне и июле 2022 года во многих регионах России ожидается в целом теплая погода с температурой около или выше нормы. Кроме того, вероятен дефицит осадков. Такой прогноз на грядущее лето дал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он добавил, что уже есть риски возникновения ранних лесных пожаров в ряде регионов.

Новая реальность

«В связи с тем, что климат меняется, у нас все чаще возникает то, что называют "режимом неблагоприятных метеоусловий". То есть, застой воздуха. Как правило, мы наблюдаем это на территории Сибири, Западной Сибири и в некоторых других регионах. И пожары при таких условиях почти неизбежны. Все, что можно сделать, делают и государство, и местные органы самоуправления, но как человек может что-то исправить, если погода действительно меняется?» — сказал Нагибин.

Он подчеркнул, что просто работать с населением, вводить большие штрафы за разведение огня недостаточно. По словам эксперта, причины возникновения пожаров далеко не всегда антропогенны, особенно в ситуации неблагоприятных метеоусловий: иногда хватает разбитой бутылки или маленького стеклышка, лежащего на земле, чтобы вспыхнул огонь.

«В прошлом году мы не допустили почти никаких пожаров в поселках, отстояли жилые дома. Для этого необходимо делать просеки, чтобы огонь не перекидывался. Но пожар ведь бывает не только верховой, но и низовой. Проблема в том, что мы являемся второй страной в мире по количеству лесов, хвойных деревьев. В таких условиях можно пытаться предугадать, где вспыхнет огонь, но это очень сложно. Но МЧС работает, вся техника закуплена, так что мы готовы. Это единственное, что можно сделать. Надо понимать, что пожары — это стихия», — подчеркнул эксперт.

Как бы ни был предусмотрителен и осторожен человек, по словам Нагибина, необходимо привыкнуть к мысли о том, что пожары уже никуда не денутся. Все, что можно сделать, — быть к ним готовыми.

«Лучше уже не будет. Климат меняется, и мы должны с этим жить, готовиться к таким катаклизмам», — заключил эксперт.

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