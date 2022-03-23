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Билли Айлиш и Бейонсе выступят на церемонии вручения «Оскара»

Певицы Билли Айлиш и Бейонсе исполнят свои песни на 94-й церемонии вручения премии «Оскар»

Фото: Shutterstock

Американские исполнители Бейонсе, Билли Айлиш и ее брат Финнеас О’Коннелл выступят на церемонии вручения премии «Оскар» со своими композициями, номинированными в категории «Лучшая оригинальная песня». Об этом сообщает Variety.

Среди кандидатов на награду значатся кантри-певица Риба Макинтайр, а также музыканты Себастьян Ятра и Ван Моррисон. Финальное голосование 94-го «Оскара» было завершено во вторник, 22 марта, в 17:00.

Ранее сообщалось, что американская комедиантка Эми Шумер предложила пригласить президента Украины Владимира Зеленского на трансляцию вручения премии «Оскар». Артистка, которая в этом году будет ведущей церемонии вместе с актрисами Реджиной Холл и Вандой Сайкес, захотела, чтобы политик подключился по видеосвязи или записал обращение к присутствующим на мероприятии.

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Сергей Равин
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